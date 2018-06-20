Главное - не навредить: Жебривский прокомментировал свое назначение аудитором НАБУ

Павел Жебривский считает, что главное в деле аудита НАБУ - не навредить

Новоназначенный аудитор НАБУ Павел Жебривский заявил, что будет осуществлять оценку деятельности ведомства "беспристрастно, справедливо, безотносительно к политическим предпочтениям и подтекстам".

У себя в Facebook он отметил, что свою задачу на посту аудитора видит в том, чтобы "помочь сделать этот орган максимально прозрачным и эффективным".

"Главное в деле аудита НАБУ - не навредить, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца", - написал Жебривский.

Ранее сообщалось, что 19 июня президент Украины Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины.

Что значит аудит НАБУ?

Согласно закону, уволить директора НАБУ можно только по результатам независимого аудита Бюро. Всего независимых внешних аудиторов трое - по одному от парламента, Кабмина и президента. Аудиторы должны проинспектировать деятельность НАБУ и выпустить отчет. Отрицательное заключение о работе НАБУ является достаточным для увольнения директора НАБУ Артема Сытника. При этом решение принимается большинством голосов аудиторов (достаточно два голоса против одного).

Аудитором НАБУ от Кабинета министров 26 мая 2017 года был избран Михаил Буроменский - украинский юрист и общественный деятель, профессор, доктор юридических наук, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины.

От Верховной Рады аудитором НАБУ был избран 81-летний правозащитник Владимир Василенко.