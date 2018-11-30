Глава ВСК по делу Гандзюк: В Херсоне есть угроза потери национальной государственности, это не дно - это хуже 

Борислав Береза: В Херсонской области нужно вводить чрезвычайное положение, потому что военное улучшений не дало

Глава временной следственной комиссии Верховной Рады по делу Катерины Гандзюк Борислав Береза заявил, что в Херсоне существует угроза потери национальной государственности.

"Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. Информация полученная нашей ВСК ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационными властями Крыма до влияния беглых регионалов на регион. То, что тут происходит - это не дно. Это хуже. Тут надо вводить чрезвычайное положение, потому что военное положение улучшений не дало", - написал Береза в Facebook.

Глава ВСК добавил, что по свидетельству полномочного представителя президента по АР Крым Бориса Бабина, в регионе существует угроза нацбезопасности и все признаки угрозы потери национальной государственности.

"Ад, ад и еще раз ад. Нашу ВСК надо было создавать хотя бы ради того, чтоб сегодня заслушать показания свидетелей. Но если не будет никаких действий, чтобы навести порядок, то можно считать, что Украина, как государство, готово потерять. Потому, что тут область скатывается в неофеодализм", - написал Береза.

6 ноября в Верховной Раде была создана комиссия по расследованию убийства херсонской активистки Катерины Гандзюк. Ее возглавил внефракционный народный депутат Береза, его заместителем стал нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Алексеев.

Срок деятельности комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе - три месяца со дня образования.

Активистка Гандзюк умерла 4 ноября в киевской больнице. 31 июля в Херсоне злоумышленник облил ее серной кислотой, в результате активистка получила химические ожоги туловища, руки и лица (более 35% тела).

4 ноября полиция переквалифицировала уголовное производство, в котором расследуется нападение на херсонскую активистку, на статью Уголовного кодекса Умышленное убийство.

Четырех подозреваемых (непосредственного исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и двоих мужчин, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство) суд арестовал на 60 суток без права внесения залога. Пятого суд отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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