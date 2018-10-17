Глава УГКЦ о решении Вселенского патриархата: Это эпохальное событие

Предстоятель Украинской греко-католической церкви, Верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав назвал решение Вселенского патриарха восстановить канонический статус УПЦ КП и УАПЦ эпохальным событием.

Об этом архиепископ Святослав заявил ватиканскому изданию CRUX.

"Все говорят о столкновении между патриархами, об отмене законодательных актов, о канонической территории. Но никто не замечает, что этот жест вводит в общение с Христовой Церковью почти 20 миллионов украинцев, которые таким образом, почувствовали заботу Церкви-матери", - цитирует Блаженнейшего Святослава пресс-служба УГКЦ..

По мнению предстоятеля УГКЦ, схожим по масштабу решением является недавнее восстановление Ватиканом сопричастия с китайскими епископами - эти два решения Рима и Константинополя "станут переломным моментом в жизни Церкви на пороге новой исторической эпохи".

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11 октября, Синод Константинопольского патриархата принял историческое решение об отмене акта о временной передаче Московскому патриархату Киевской митрополии, создании в Киеве стравропигии и признании каноническими предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ, что является важной вехой на пути предоставления автокефалии Украинской церкви.

По словам предстоятеля УПЦ КП Филарета, томос будет получен после избрания предстоятеля патриархата на объединительном соборе.

В свою очередь, представитель УПЦ МП архиепископ Климент заявил, что епархии Московского патриархата не намерены участвовать в объединении украинских церквей.

15 октября Синод РПЦ принял решение отказаться от евхаристического общения с Константинополем из-за подготовки Фанаром автокефалии Украинской православной церкви. Теперь за молитву в "запретных" храмах Константинопольского патриархата священнослужителей Русской православной церкви ждет наказание, а верующие будут обязаны покаяться в этом грехе на исповеди.

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