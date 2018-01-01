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Глава САП должен уйти. Европейский антикоррупционер Драго Кос призвал Холодницкого уйти в отставку

Сегодня, 18:41
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Член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Драго Кос

Словенский антикоррупционер, член Независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны Драго Кос в эфире Радио НВ призвал главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого уйти в отставку, чтобы прекратить противостояние возглавляемого им ведомства с Национальным антикоррупционным бюро Украины.

"Есть только один способ [закончить противостояние ведомств, - Ред.] - глава САП должен уйти, другого варианта нет. Кому-то нужно пригласить его [Холодницкого] уйти. Я знаю его лично, и считайте, что это мой публичный призыв к нему уйти в отставку, если он действительно хочет помочь Украине в борьбе с коррупцией", - сказал Кос.

В то же время антикоррупционер отметил, что "НАБУ приходится сотрудничать с САП, глава которой чуть не потерял свою должность из-за дела, которое открыло НАБУ", что осложняет отношения между ведомствами.

Кос подчеркнул, что несмотря на это, в САП есть прокуроры, которые "действительно профессионально работают".

Напомним, что Специализированная антикоррупционная прокуратура находится в состоянии конфликта с Национальным антикоррупционным бюро после того, как в марте 2018 года в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого нашли скрытую технику для прослушивания.

По данным СМИ, прослушивание велось НАБУ и Генеральной прокуратурой Украины. Директор НАБУ Артем Сытник назвал эту информацию "фантазиями журналистов".

19 сентября в их противостоянии произошел новый поворот. САП обвинила НАБУ во второй попытке установки "жучка" для их прослушивания и применении силы против правоохранителей, разоблачивших эту попытку. В НАБУ все отрицают. 

Позже стало известно, что полиция Киева открыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий из-за конфликта между сотрудниками САП и НАБУ.

21 сентября, Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного разглашения данных предварительного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Речь идет о заявлении министра инфраструктуры Владимира Омеляна о том, что председатель НАБУ якобы заранее сообщил ему о запланированном у него обыске. 

Теги:   Отставка САП Назар Холодницкий Артем Сытник НАБУ

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