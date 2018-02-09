Глава Пентагона призвал Украину принять закон о нацбезопасности как можно скорее

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Верховную Раду Украины как можно скорее принять закон о национальной безопасности.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине по итогам встречи Мэттиса с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

"Министр обороны США Мэттис призывает к быстрому принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины", - говорится в заявлении дипмиссии.

Так как @verkhovna_rada готовится к обсуждению закона о нац. безопасность, министр обороны США Маттис призывает к быстрому принятию законодательства, обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины https://t.co/0t8U499zjA - US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 9 февраля 2018 г.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины в конце 2017 года сообщили о фактическом завершении работы над законопроектом о национальной безопасности. Ожидается, что Верховная Рада примет базовый закон о нацбезопасности в 2018 году.

Напомним, 3 февраля состоялась встреча министров обороны США и Украины Джеймса Мэттиса и Степана Полторака. Во время переговоров стороны достигли "полного понимания" в вопросе передачи американского летального оружия Украине и обсудили выполнение Минских соглашений.