Глава Пентагона призвал Украину принять закон о нацбезопасности как можно скорее

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Степан Полторак и Джеймс Мэттис

Степан Полторак и Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис призвал Верховную Раду Украины как можно скорее принять закон о национальной безопасности.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине по итогам встречи Мэттиса с главой Минобороны Украины Степаном Полтораком.

"Министр обороны США Мэттис призывает к быстрому принятию законодательства, которое обеспечит прочную правовую основу для реформ в сфере обороны для поддержания безопасной и демократической Украины", - говорится в заявлении дипмиссии.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины в конце 2017 года сообщили о фактическом завершении работы над законопроектом о национальной безопасности. Ожидается, что Верховная Рада примет базовый закон о нацбезопасности в 2018 году.

Напомним, 3 февраля состоялась встреча министров обороны США и Украины Джеймса Мэттиса и Степана Полторака. Во время переговоров стороны достигли "полного понимания" в вопросе передачи американского летального оружия Украине и обсудили выполнение Минских соглашений.

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