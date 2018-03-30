Глава Николаевской ОГА Савченко решил сложить полномочия на время расследования смерти летчика Волошина

По слова Савченко, он хочет избежать спекуляций

Председатель Николаевской областной госадминистрации Алексей Савченко написал заявление о сложении с себя полномочий главы ОГА на период расследования смерти и. о. руководителя Николаевского международного аэропорта Владислава Волошина.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, 30 марта.

"Чтобы избежать какой-либо спекуляции, я принял такое осознанное решение. Я написал заявление по этому поводу и зарегистрировал его сегодня", - сообщил Савченко.

Ранее сообщалось, что полиция допросила председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко по делу о самоубийстве летчика и ветерана АТО Владислава Волошина.

В свою очередь глава области настаивает, что никакого отношения к смерти исполнявшего обязанности руководителя Николаевского аэропорта не имеет.