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Глава НАПК рассказал, как отчет Коммунистической партии Украины мог попасть на проверку в его ведомство

Сегодня, 11:20
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Глава НАПК Александр Мангул

Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК via Facebook

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул прокомментировал попадание отчета Коммунистической партии Украины на проверку в его ведомство.

"Мы проверяем все финансовые отчеты политических партий, которые есть в [Едином государственном] реестре [юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований] и подают отчеты", - сообщил он в интервью Радио НВ, отвечая на вопрос о проверке Компартии НАПК.

Согласно отчетам НАПК, за 2016-2017 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверило финансовую отчетность 16 политических партий.

В конце декабря 2018 года в ведомстве нашли признаки уголовного правонарушения в финансовых отчетах трех политических партий - ВО Батькивщина, УКРОП и Социал-демократической партии.

В 2015 году Окружной административный суд Киева решил запретить деятельность КПУ.

15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде открыли производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела продолжается.

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

Слушайте полную версию интервью с Александром Мангулом сегодня в 20:00 в эфире Радио НВ

Теги:   Александр Мангул Радио НВ НАПК КПУ

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