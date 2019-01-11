Глава НАПК рассказал, как отчет Коммунистической партии Украины мог попасть на проверку в его ведомство Сегодня, 11:20 362 Цей матеріал також доступний українською Глава НАПК Александр Мангул Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК via Facebook

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Мангул прокомментировал попадание отчета Коммунистической партии Украины на проверку в его ведомство.

"Мы проверяем все финансовые отчеты политических партий, которые есть в [Едином государственном] реестре [юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований] и подают отчеты", - сообщил он в интервью Радио НВ, отвечая на вопрос о проверке Компартии НАПК.

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Согласно отчетам НАПК, за 2016-2017 года Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции проверило финансовую отчетность 16 политических партий.

В конце декабря 2018 года в ведомстве нашли признаки уголовного правонарушения в финансовых отчетах трех политических партий - ВО Батькивщина, УКРОП и Социал-демократической партии.

В 2015 году Окружной административный суд Киева решил запретить деятельность КПУ.

15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде открыли производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела продолжается.

В Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

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