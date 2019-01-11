Глава НАПК рассказал, к каким реестрам у его ведомства нет доступа Сегодня, 20:24 425 Цей матеріал також доступний українською Мангул назвал реестры, которые недоступны НАПК Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК via Facebook

В настоящее время у Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции есть доступ к 13 из 16 реестров, предусмотренных решением Кабинета министров Украины, для проверки с помощью системы логического и арифметического контроля.

Среди недоступных для НАПК реестров - Наследственный реестр, Единый реестр доверенностей и Реестр актов гражданского состояния, сообщил глава ведомства Александр Мангул в эфире Радио НВ.

"На сегодняшний день к трем реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, доступ может быть предоставлен только после принятия соответствующего закона", - отметил он.

Несмотря на это, глава Агентства заверил, что отсутствие доступа к этим реестрам не помешает НАПК провести автоматическую верификацию деклараций государственных должностных лиц, возможность проведения которой может появиться вместе с соответствующим решением Минюста до 16 января.

Ранее Александр Мангул сообщил, что по состоянию на первую половину января 2019 года государственными служащими подано около 3,4 тысяч ежегодных деклараций имущественного положения.