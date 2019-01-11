Глава НАПК отчитался о полной проверке около 500 деклараций в 2018 году. Всего в реестре более 2,8 миллиона документов Сегодня, 20:39 25 Цей матеріал також доступний українською Александр Мангул Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК via Facebook

В 2018 году сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции провели полную проверку около 500 деклараций госслужащих.

Об этом в интервью Радио НВ сообщил глава НАПК Александр Мангул.

"Полная проверка - за 2018 год это около 500 деклараций", - сказал он.

По словам Мангула, в настоящее время в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, содержится более 2,8 миллионов деклараций и изменений к ним [в интервью Радио НВ Мангул называл две цифры - 2,8 млн и 2,9 млн; в самом НАПК говорят о 2 897 416 документов, - прим. Ред.].

"Я не считаю, что НАПК должно провести полную проверку 2,8 миллиона деклараций", - добавил он.

Ранее Мангул сообщал, что по состоянию на первую половину января 2019 года государственными служащими подано около 3,4 тысяч ежегодных деклараций имущественного положения.

Читайте также: