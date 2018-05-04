Глава МВД прокомментировал выдворение из Украины граждан РФ за георгиевские ленты

Россияне отказались снять с багажа запрещенную символику и вели себя агрессивно

На фоне выдворения Госпогранслужбой Украины двух граждан РФ, которые отказались снять со своего багажа так называемые георгиевские ленты, символизирующие российскую агрессию, глава МВД Арсен Аваков призвал туристов уважать украинские законы.

При этом он отметил, что это касается не только россиян.

"Нет уважения к нашим законам и нашим правилам - путешествуйте по другим странам. Это касается всех граждан, не только России. У нас суверенное государство, у которого есть свое законодательство", - цитирует Авакова Интерфакс-Украина.

В свою очередь глава ГПСУ Петр Цигикал добавил, что указанные россияне могли бы продолжить путешествие, если бы сняли запрещенную в Украине символику.

"Если бы они сняли георгиевские ленточки, они бы продолжили свое движение. Они отказались, еще и вели себя агрессивно", - отметил он.

Ранее сообщалось, что пограничники не пустили в Украину двух россиян из-за георгиевских ленточек на чемоданах.