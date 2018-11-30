Глава МИД заявил, что Украине не нужны дипотношения с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что поддерживает разрыв дипломатических отношений с Россией.
Он также напомнил, что в России находятся 3,5 миллиона украинцев, передает Интерфакс-Украина.
"Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком", - заявил министр.
Климкин также заявил, что выступает за введение биометрического визового режима с РФ.
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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.
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Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих.
Военное положение: текст документа
Военное положение в Украине: все, что нужно знать
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