Глава Гражданской сети Опора перечислила самых активных политиков, преждевременно начавших предвыборную кампанию

Айвазовская: Больше всего встреч с избирателями пока провел Олег Ляшко

Председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в эфире Радио НВ назвала политиков, которые наиболее активно начали предвыборную кампанию до ее официального объявления.

"Среди лидеров, как ни странно, Олег Ляшко на первом месте - тот, который больше регионов посетил и наибольшее количество мероприятий, встреч с избирателями провел. На национальном уровне это не столь заметно из-за внешней агитации. Также среди лидеров, понятно, что Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Александр Шевченко и часть кандидатов дальше по рейтингу уступают активностью", - заявила Айвазовская.

По ее словам, преждевременный старт предвыборной кампании в Украине традиционный.

"Это не какой-то криминал, вопрос лишь в том, покажут ли политические партии в своих финансовых годовых отчетах ресурсы, которые они уже потратили и на наружную рекламу, и на проведение агитационных мероприятий, которые и сейчас имеют формат политической рекламы", - добавила она.