Глава ГПУ подписал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Пономарева

В пятницу, 18 мая, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подписал представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата из группы Воля народа Александра Пономарева.

Об этом у себя в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, Пономареву инкриминируют препятствование работе сотрудников средств массовой информации.

Речь идет об инциденте, когда нардеп препятствовал в помещении Верховной Рады работе журналистов интернет-изданий Цензор.нет и Каменярі-інфо.

"Своими умышленными действиями А. Пономарев совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.1 ст.171 УК Украины - незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, которыми он пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, а также умышленное препятствование осуществлению журналистом законной профессиональной деятельности", - рассказала Сарган.

По ее словам, факт совершения народным депутатом уголовного преступления достаточно полно подтверждается собранными доказательствами.

Ранее сообщалось, что Луценко подписал представление на привлечение к уголовной ответственности нардепа Дунаева.