Глава Госбюро расследований заявил о попытках давления и угрозах жене

Труба связал давление с решением о неформальной проверке кандидатов

Директор Госбюро расследований Роман Труба заявил о попытках давления на него неизвестных.

"Сейчас я чувствую на себе давление. Первое - это информационная атака. Информационные атаки начались после моего принципиального заявления о неформальном проведении проверки 27-ми кандидатов", - рассказал он в эфире 5 канала.

По словам Трубы, на прошлой неделе неизвестные создали фейковую страницу в Facebook под его именем. В этот же день страницу оперативно закрыли, но сразу появилась другая.

"Меня это не пугает, а только отвлекает определенное внимание", - добавил он.

Глава ГБР также рассказал, что угрозы начали поступать его жене.

"В конце прошлой недели на телефон моей жены, которая работает в судебной ветви власти, начались угрозы. Она должна была реагировать и обратиться в Высший совет правосудия, и обратилась к генеральному прокурору Украины", - резюмировал Труба.

Ранее Труба сообщил, что подконтрольное ему ведомство сможет приступить к работе и открыть первые уголовные производства в 2018 году.

Государственное бюро расследований должно стать украинским аналогом американского Федерального бюро расследований (ФБР). Бюро займется расследованиями преступлений чиновников, судей, сотрудников Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, экс-президентов и членов правительства.