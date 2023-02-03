Скандал вокруг закупок продовольствия для военных. Двух предпринимателей подозревают в хищении почти 120 млн грн 3 февраля, 12:41 СБУ задержала двух поставщиков продуктов военным (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины разоблачила на сделках и задержала двух руководителей коммерческих предприятий, которые занимались поставками оптовых партий продовольствия в места дислокации военных. Сумма ущерба оценивается более чем в 119,5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Чиновники одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух фирм на поставку оптовых партий продуктов в места дислокации военных.

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Бюджетные деньги перевели на счета предприятий, даже не имеющих производственной базы и технологического оборудования. Вместо поставки в ВСУ продуктов участники схемы выводили средства в тень из-за ряда связанных фирм.

«На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины ( присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)», — говорится в сообщении.

Статья предусматривает лишение свободы сроком от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Министерства обороны.

Кроме этого, в Киевской области СБУ разоблачила командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, которые выделили на питание личного состава. К схеме мужчина привлек четырех своих подчиненных и коммерсантов.

Основатель проекта Наши деньги Юрий Николов 21 января в своем материале на ZN.ua рассказал, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева — он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном Сильпо. Журналист ссылается на документы, полученные от источника в ВСУ.

В Минобороны Украины заявили, что приведенные в публикации данные "распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение". Министр Алексей Резников назвал скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства.

В Офисе президента анонсировали проверку. Минобороны также обещает внутреннюю проверку и готовит материалы в СБУ, чтобы провести расследование по «заведомо ложных сведений, вредящих интересам обороны в особый период».

Компания-поставщик Актив компании, с которой заключен контракт Минобороны и о которой Николов в своем материале высказывает предположение, что она «скорее всего, является „прокладкой“», заявила о «умышленной манипуляции».

В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд. гривен.

В среду, 25 января, Министерство обороны уволило директора департамента закупок Богдана Хмельницкого, ставшего фигурантом скандала с закупками питания для военнослужащих.