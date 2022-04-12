«Нужно реагировать жестче». Зеленский призвал ЕС ввести нефтяное эмбарго против РФ, чтобы предотвратить использование ею химоружия 12 апреля, 00:24 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Украина рассматривает максимально серьезно заявления российских оккупантов о подготовке к применению химического оружия против защитников Мариуполя.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время видеообращения.

«Сегодня со стороны оккупантов прозвучало новое заявление, свидетельствующее о подготовке ими нового этапа террора против Украины и наших защитников. Один из рупоров оккупантов заявил о том, что они могут применить химическое оружие против защитников Мариуполя. Рассматриваем это очень серьезно», — отметил он.

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Это означает, что мировым лидерам следует реагировать на российскую агрессию «значительно жестче и быстрее», добавил президент Украины.

«Сейчас ЕС начал обсуждать шестой санкционный пакет против России. Пора сделать этот пакет таким, чтобы даже слова об оружии массового поражения от российской стороны больше не прозвучало. Нефтяное эмбарго против России обязательно», — подчеркнул он.

Вечером 11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное ядовитое вещество, сброшенное с беспилотника. Лидер полка Азов Андрей Билецкий уточнил, что оккупанты нанесли удар химическим оружием по заводу Азовсталь. У трех человек есть признаки отравления боевыми химическими веществами, но «без катастрофических последствий».

Ранее 11 апреля Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что россияне хотят применить химическое оружие против украинских военных, которые держат оборону Азовстали в Мариуполе. Так называемый представитель псевдореспублики «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что «надо разобраться с блокировкой завода» и «обратиться к химическим войскам».

Одновременно российские оккупанты начали распространять фейки о якобы применении химического оружия украинскими военными. В ЦПД подчеркнули, что украинские военные полностью выполняют Конвенцию о запрещении химического оружия.

О том, что Россия может использовать в Украине химическое оружие, ранее заявляли, в частности, в США и НАТО.

Украинские защитники более месяца противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Президент Владимир Зеленский говорил, что оборона Мариуполя позволяет удерживать позиции украинских войск на востоке государства, благодаря этому у Украины более жесткие позиции на переговорах с Россией.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, там погибли уже по меньшей мере 5 тысяч человек. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

По состоянию на 4 апреля в городе оставались более 100 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Часть мариупольцев оккупанты силой вывозят на территорию подконтрольной РФ «ДНР» или России.

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