«Очень ждем». Зеленский отреагировал на решение США передать Украине современные РСЗО HIMARS

2 июня, 23:44
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Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и народ США за решение передать Украине современные ракетные системы залпового огня HIMARS.

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В обращении в четверг, 2 июня, опубликованном в YouTube-канале Офиса президента, глава государства подчеркнул: это оружие поможет спасать жизни украинцев и защищать территорию нашей страны.

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«Я благодарен президенту Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов за такую поддержку. Очень ждем. Ждем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень», — сказал Зеленский.

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1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:

  • РСЗО HIMARS и снаряды к ним;
  • пять противоартиллерийских радаров;
  • две РЛС для обнаружения воздушных целей;
  • 1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;
  • 6 тысяч единиц противотанкового оружия;
  • 15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;
  • четыре вертолета Ми-17;
  • 15 тактических автомобилей;
  • запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».

Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.

Обучение для украинцев на HIMARS занимает три недели – Остап Ярыш, Голос Америки

https://www.youtube.com/embed/eHvzGBzNAT0
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США РСЗО Владимир Зеленский Поддержка Украины Война России против Украины РСЗО HIMARS

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