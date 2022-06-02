«Очень ждем». Зеленский отреагировал на решение США передать Украине современные РСЗО HIMARS 2 июня, 23:44 Цей матеріал також доступний українською Стрельба из РСЗО HIMARS (Фото:REUTERS/Romeo Ranoco)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена и народ США за решение передать Украине современные ракетные системы залпового огня HIMARS.

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В обращении в четверг, 2 июня, опубликованном в YouTube-канале Офиса президента, глава государства подчеркнул: это оружие поможет спасать жизни украинцев и защищать территорию нашей страны.

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«Я благодарен президенту Байдену, всем нашим американским друзьям и народу Соединенных Штатов за такую поддержку. Очень ждем. Ждем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня есть новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень», — сказал Зеленский.

1 июня президент США Джо Байден подтвердил, что новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним. В пресс-службе Пентагона рассказали, что 11-й пакет помощи Украине на 700 млн долларов включает:



РСЗО HIMARS и снаряды к ним;

пять противоартиллерийских радаров;

две РЛС для обнаружения воздушных целей;

1 тысяча Javelin и 50 пусковых установок;

6 тысяч единиц противотанкового оружия;

15 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов;

четыре вертолета Ми-17;

15 тактических автомобилей;

запчасти и оборудование.

Байден ранее заявлял, что США не будут отправлять в Украину ракетные системы, которые могут достичь территории страны-агрессора России. Позже в Госдепе уточнили, что Вашингтон не поставляет ракеты большой дальности «для использования за пределами поля боя в Украине».



Объявляя об 11-м пакете помощи, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: Украина заверила американских партнеров, что не будет использовать вооружение из США для ударов по территории России.



Обучение для украинцев на HIMARS занимает три недели – Остап Ярыш, Голос Америки https://www.youtube.com/embed/eHvzGBzNAT0

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