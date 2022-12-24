Херсонский облсовет лишил депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях 24 декабря, 08:15 Здание Херсонской ОГА после обстрела (Фото:www.facebook.com/oblradaks)

В пятницу, 23 декабря, состоялось первое заседание сессии Херсонского областного совета после деоккупации правобережья области, в ходе которого лишили депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях.

Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в Facebook.

"Из основного, собственно, приняли решение лишения депутатов Херсонского областного совета Е. Репилевского и В. Булюка права слова и участия в заседаниях совета", - написал он.

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В октябре СМИ сообщали, что депутат Херсонского областного совета от ОПЗЖ Эдуард Репилевский не просто сотрудничает с оккупантами, но и перерегистрирует свой бизнес во временно оккупированном Крыму.

Виталий Булюк в оккупационных властях был одним из «заместителей» "председателя" облгосадминистрации Владимира Сальдо. Его назначили на эту должность в мае.