Херсонский облсовет лишил депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях

24 декабря, 08:15
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Здание Херсонской ОГА после обстрела (Фото:www.facebook.com/oblradaks)

Здание Херсонской ОГА после обстрела (Фото:www.facebook.com/oblradaks)

В пятницу, 23 декабря, состоялось первое заседание сессии Херсонского областного совета после деоккупации правобережья области, в ходе которого лишили депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях.

Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в Facebook.

"Из основного, собственно, приняли решение лишения депутатов Херсонского областного совета Е. Репилевского и В. Булюка права слова и участия в заседаниях совета", - написал он.

Видео дня

https://www.facebook.com/photo/?fbid=453423057000237&set=a.104042428604970

В октябре СМИ сообщали, что депутат Херсонского областного совета от ОПЗЖ Эдуард Репилевский не просто сотрудничает с оккупантами, но и перерегистрирует свой бизнес во временно оккупированном Крыму.

Виталий Булюк в оккупационных властях был одним из «заместителей» "председателя" облгосадминистрации Владимира Сальдо. Его назначили на эту должность в мае.

https://www.youtube.com/watch?v=PZd357PyMZs
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Херсонская область Война России против Украины Коллаборационизм

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