Херсонский облсовет лишил депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях
Здание Херсонской ОГА после обстрела (Фото:www.facebook.com/oblradaks)
В пятницу, 23 декабря, состоялось первое заседание сессии Херсонского областного совета после деоккупации правобережья области, в ходе которого лишили депутатов-коллаборантов права участия в заседаниях.
Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко в Facebook.
"Из основного, собственно, приняли решение лишения депутатов Херсонского областного совета Е. Репилевского и В. Булюка права слова и участия в заседаниях совета", - написал он.
В октябре СМИ сообщали, что депутат Херсонского областного совета от ОПЗЖ Эдуард Репилевский не просто сотрудничает с оккупантами, но и перерегистрирует свой бизнес во временно оккупированном Крыму.
Виталий Булюк в оккупационных властях был одним из «заместителей» "председателя" облгосадминистрации Владимира Сальдо. Его назначили на эту должность в мае.