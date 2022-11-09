«Враг не делает нам подарков». Зеленский прокомментировал заявления Кремля об отводе войск от Херсона 9 ноября, 23:06 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освобождают оккупированные территории аккуратно, без эмоций и без лишнего риска.

«Юг. Постепенно двигаемся, укрепляем позиции шаг за шагом», — сказал он в вечернем видеообращении.

Комментируя заявления российских властей об отводе войск с левобережья Херсонской области, Зеленский призвал украинцев быть сдержанными, поскольку Россия не делает Украине подарков.

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«Нужно понимать: никто ниоткуда просто так не уходит, если не чувствует силы. Враг не делает нам подарков, не делает „жестов доброй воли“. Мы за все это боремся. А когда борешься, надо понимать, что каждый шаг — это всегда сопротивление врагу, это всегда потеря жизней наших героев. Поэтому мы двигаемся очень аккуратно, без эмоций, без лишнего риска», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина обеспечит освобождение Херсона, Каховки, Донецка, других городов и это будет следствием усилий и оборонительных операций украинской армии.

Ранее Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.