«Захлопнется ловушка». Какие три сценария ожидают россиян в Херсоне — разговор с военным экспертом 29 июля, 18:52 Эксклюзив НВ Вблизи Антоновского моста, удары по которому были нанесены 27 июля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Олег Жданов, военный эксперт, рассказал в эфире Радио НВ, что ловушка для сил оккупантов в Херсоне медленно закрывается и учитывая нежелание россиян вступать в прямое сражение с ВСУ их перспективы выглядят провально.

— Я хочу начать с той трагической новости, которую мы получили: россияне обстреляли концлагерь в Оленовке, мы уже знаем, что там могли погибнуть около 50 человек, 50 украинских военнопленных. Также сообщается, что это могли быть даже азовцы. Как вы думаете, для чего они это сделали?

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— Это еще один способ политического давления на руководство Украины, уничтожение наших пленных и нежелание их обменивать на тех условиях, которые сегодня выдвигает нам Российская Федерация. Там может быть несколько вариантов, второй — это могло быть сокрытие следов пыток и казней наших пленных. Мы не знаем точно, были ли они живы на момент взрыва или были уже замучены и просто положены туда тела или какие-то другие преступления там совершала Российская Федерация. Поэтому версий там очень много, но я думаю, что основная — это версия принуждения, демонстрация перед Украиной, что они могут делать с нашими пленными все, что угодно, пока Украина не согласится на политические условия России.

— Мы видим, что, кажется, Россия хочет получить очень эмоциональную реакцию от Украины, когда выключается голова и включаются только эмоции, чувства. Потому что мы увидели, во-первых, начали разгонять это видео, где пытают связанного украинского солдата, не буду говорить о подробностях. Далее мы увидели, что произошло сегодня в Николаеве, где прямо среди дня ударили по густонаселенному району, просто по остановке транспорта.

— Еще то, что там кассетные боеприпасы — это запрещенное оружие, кстати, и оно было применено против гражданских, а не против военных.

— И сейчас мы видим еще Оленовку, там же есть детали того, что туда приехали российские «пропагандоны». И еще такая деталь, которую я заметил: если смотреть эти сюжеты, мы же знаем, что телевидение не показывает тела, они или пикселями закрывают, или как-то блуждают, чтобы это не видели обычные зрители. Но в их сюжетах это все показано, это как смакуется, они показывают обгоревшие тела. Как вы считаете, что касается эмоциональной реакции, может ли это быть также причиной, почему сейчас именно это происходит?

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