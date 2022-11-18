«Люди спрашивают: кто нас сдал?» Как приходит в себя после оккупации освобожденный Херсон и что волнует местных — интервью 18 ноября, 13:47 Эксклюзив НВ Вход в здание ОГА в освобожденном Херсоне, 17 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Роман Костенко, народный депутат, секретарь комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассказал в интервью Радио НВ, какие выводы должны сделать правоохранительные органы после освобождения Херсона и что беспокоит местных после деоккупации города.

— Спрошу вас об инциденте, произошедшем на польской территории, куда попали обломки ракеты. Скажите, пожалуйста, есть ли у нас вообще гарантии, что этот инцидент больше не повторится и что очередные обломки или даже целая ракета не упадет в Польше, Венгрии, Литве? Может ли это кто-то гарантировать?

Видео дня

— Я думаю, что там даже не важно, чьи это обломки, даже если это ПВО, которая сбивала ракеты, защищая наше государство, и они туда попали, то мы должны понимать причины этого — это Российская Федерация. Еще раз говорю, здесь неправильно задавать вопрос, что никто сейчас не в безопасности, когда Российская Федерация обстреливает Украину, тем более, когда используют такое оружие.

Поэтому безопасность неба над Украиной сейчас, должны понимать мы и наши партнеры, — это в первую очередь безопасность европейской территории, куда, как уже показали, могут залететь в частности российские ракеты, не лучшие ракеты, самые технологичные. Поэтому, конечно, никто не может гарантировать. Гарантированием может быть только закрытие неба над Украиной, тогда у них будут большие гарантии, что эти ракеты не будут лететь.

— Но похоже, что консенсуса у стран Запада и НАТО нет после этого инцидента, чтобы закрыть небо над Украиной?

— Насколько я знаю, этот вопрос поднят, мы видели, есть и новая помощь, после Рамштайна страны начинают предоставлять в первую очередь то, что обсуждается. Это все же предоставление Украине дополнительно средств ПВО для того, чтобы Украина могла бороться, в первую очередь, защищать свои объекты инфраструктуры, свое гражданское население, военные объекты. И это значит, что так же и объекты, которые находятся на европейской территории, потому что это только начало.

Я все время говорил, что если позволить России в таком духе обстреливать безнаказанно страну, не имеющую достаточной противовоздушной обороны, чтобы противостоять, эти инциденты могут происходить на территории европейских государств. И это еще раз показывает, что эта война не может пройти мимо других стран, так же как просто дипломатично, политически, а мы сейчас видим, что уже и физически ракеты падают на территорию стран НАТО.

— Я хочу только добавить, что действительно, безотносительно к тому, чья это действительно была ракета или обломки чьей ракеты это были, все говорят о том, что это не имеет значения, потому что Россия развязала войну, а значит Россия несет ответственность за любые атаки и падения любых ракет или обломков и на украинской территории и на территориях соседних стран.