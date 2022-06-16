«Ждем усиления». Как развивается контрнаступление ВСУ в Херсонской области — интервью с советником главы ОВА 16 июня, 16:47 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Украинский военнослужащий (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Вооруженные силы постепенно подходят к Херсону, занимая новые позиции и ожидают усиление тяжелого вооружения, рассказал Радио НВ Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, советник главы Херсонской областной военной администрации.

— Хочу спросить вас о том, что известно о тех взрывах, которые были в Чернобаевке? СМИ сообщали, что раздался взрыв и есть погибшие и раненые. Что вы знаете?

— Да, это был ответ оккупанта, циничный ответ террористическим актом на наши победы, на наши меткие попадания в составы артиллерийских снарядов, в ремонтную базу орков. Сначала наши вооруженные силы попали в состав боеприпасов у села Софиевка, там детонировали снаряды до утра перед «днем оркостана», который они хотели отпраздновать, но он у них провалился в Херсоне и Херсонской области. Вчера наши ВС метко попали в ремонтную базу в Новой Каховке, там так же детонировали снаряды с обеда и до вечера, и такой подъем настроения, боевого духа, надежды херсонцев на освобождение с такими действиями. Сегодня оккупанты совершили террористический акт в Чернобаевке возле местного рынка, в результате этого два человека погибли. Одна девушка потеряла ногу, раненый парень был доставлен в больницу. Остальные просто имели легкие травмы. Но такие трагические последствия сегодня от террористического акта, произошедшего в Чернобыевке, это пригород Херсона.

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— Дня три-четыре назад были новости, что Вооруженные силы освободили поселок Таврический. Что известно о нем, в каком состоянии сейчас поселок, что вы знаете? Насколько там уже стало спокойнее, какие первые новости?

— Поселок Таврический находится под контролем Вооруженных сил Украины, мы оттеснили врага от поселка Таврического. Военные очень просят не комментировать ситуацию на передовой, но мы оттеснили врага, мы сегодня полностью контролируем поселок Таврический. Оккупанты разместили свои артиллерийские батареи в Томиной Балке и в Станиславе. Сейчас там расположены батареи залпового огня и наша цель — уничтожить эти батареи, постепенно продвигаться дальше. Наши тактические победы последние две недели на фронте, освобождение Таврического — это достижения, которые оккупант хотел отбить назад, восстановить контроль, им это не удается. Наши вооруженные силы удерживают контроль, окопались, выбили их с обустроенных позиций, которые они там обустроили и кичились ими относительно трех уровней защиты. На сегодняшний день мы это все абсолютно контролируем, не даем возможности контратаковать и наступать, есть содержание. Ждем усиления тяжелым вооружением, боекомплектами, чтобы дальше продвигаться, выбивать орков и чтобы этот тактический успех перешел в контрнаступательные действия и освобождение нашей родной земли.

— Я вижу даже в СМИ ссылку на вас, что бои у Томиной Балки продолжаются, вы можете сказать, сколько это километров до Херсона?

— Не у Томиной Балки, в направлении Томиной Балки. Томина Балка — это 20 километров от Херсона. Но еще нужно дойти до Томиной Балки, там сейчас сосредоточена артиллерийская батарея врага, ее нужно сокрушить, надо постепенно действовать. Это направление, чтобы рассечь группировку противника, как это было со стороны Давидова Брода, когда наши вооруженные силы тактически наступали, рассекая группировки противника. Все же давайте не будем комментировать действия военных, наша цель — освобождать нашу родную землю, наступать. И каждый населенный пункт, каждый километр нашей освобожденной родной земли — это не надежда, это вера, вера и была, это уверенность каждый день, что мы освободим нашу родную Херсонщину как можно скорее.

— Из последних новостей, возможно, не очень утешительных о том, что делает оккупант в Херсонской области. Я вижу сообщение о том, что якобы ввели в обращение российские рубли, хотя раньше я встречала новости о том, что они рассчитываются гривной, потому что просто никто не берет их, не пользуется ими. Что бы вы отметили по поводу валюты, насколько правдива эта новость?

— Правда в том, что ценники в магазинах все же установили в двух валютах и по магазинам, и по рынкам. Если сначала оккупант говорил, что будет курс 1:2, то сегодня курс расчета 1,85. Все же расчет происходит в гривнях, несмотря на то, что оккупанты говорят, что в обращении должен быть рубль, его нет. Банковская система продолжает работать, пенсии, социальные выплаты, заработные платы бюджетникам поступают на карты. ПриватБанк работает даже в условиях оккупации. Есть сложности в работе Сбербанка, но все же главная и основная валюта — это гривна. Рубли начали выплачивать коллаборантам высочайшей степени и звенья, им выплачивают так называемые «заработные платы», насколько мне известно, коллаборанты получают по 200 тысяч рублей, это в пересчете более 100 тысяч гривен по их курсу.

Понемногу начинает появляться этот рубль. По 10 тысяч рублей начинают раздавать всем как единовременную помощь, как они это называют, но ведь мы понимаем, что это плата за персональные данные. Люди должны прийти с паспортом для того, чтобы получить эти деньги, это цель оккупанта для проведения псевдореферендума и им обязательно нужно собрать персональные данные людей. Некоторые действительно уходят в сложных экономических условиях и берут эти деньги. Большинство все же отказывается, и мы это видели по акциям херсонцев, как бы трудно ни было, люди выходили даже под дулом автомата для того, чтобы доказать, что Херсонщина — это Украина.

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