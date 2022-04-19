Начальник ОВА ответил мэру Херсона, как действовать в условиях оккупации российскими захватчиками — в распоряжении НВ оказался документ 19 апреля, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Лагута (Фото:Геннадий Лагута via Facebook)

Начальник Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута дал ответ мэру Херсона Игорю Колыхаеву на его обращение о том, как местной администрации работать в условиях оккупации российскими захватчиками.

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Соответствующий документ оказался в распоряжении НВ.

В нем Лагута обратил внимание на необходимость безусловного выполнения мэром Херсона и его подчиненными инструкции для сельских, поселковых и городских председателей и начальников областных военных администраций по поводу действий при угрозе захвата/оккупации территории общины.

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«В случае ощущения Вами и членами Вашей семьи, а также подчиненными и их семьями угрозы жизни необходимо изменить местонахождение во избежание возможности захвата в плен себя или членов семьи. При этом продолжить свои должностные обязанности и обеспечивать функционирование всех коммунальных служб городской территориальной общины. Не писать ни Вам, ни Вашим подчиненным заявления об увольнении с занимаемых должностей и т. д. », — отметил руководитель ОВА в документе.

Согласно инструкции, которая добавлена к документу:

1. Сельский, поселковый, городской голова обязан:

а) организовать обеспечение жителей громады услугами критической инфраструктуры;

б) изъять под личное хранение печати и электронные подписи должностных лиц соответствующего совета, а также уничтожить документы с личными данными работников аппарата совета, исполкома и коммунальных предприятий;

в) публично заявить о поддержке Вооруженных Сил Украины и стремлении к победе Украины;

г) изменить собственное местонахождение по согласованию с начальником областной военной администрации во избежание возможности захвата в плен себя или членов своей семьи.

2. Начальник областной военной администрации обязан:

а) создать сельскому, поселковому, городскому голове все возможности для выполнения возложенных на него настоящей Инструкцией обязательств;

б) организовать по обращению сельского, поселкового, городского головы вывоз его семьи с территорий, которые могут быть временно оккупированы;

в) обеспечить вывоз с территории общины, из которой временно отходят Вооруженные Силы Украины, сельского, поселкового, городского головы и документации, определенной им, печатей, ключей доступа к электронным ресурсам общины и правоучредительным документам о жизнедеятельности общины.

3. Сельский, поселковый, городской голова обязан не допустить никакой собственной зависимости от врага, включая захват в плен себя или других членов семьи. При этом должен приложить все усилия для максимального обеспечения жителей громады критической инфраструктурой во время временной оккупации и максимально быстрого ее восстановления после возвращения территории под контроль Украины.

4. Начальник областной военной администрации обязан немедленно уведомить Офис Президента Украины о выполнении подпункта «в» пункта 2 настоящей Инструкции.

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