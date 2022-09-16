Подоляк о «бавовне» на оккупированных территориях: Отработка конкретных военных целей 16 сентября, 22:19 Михаил Подоляк (Фото:president.gov.ua)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в пятницу, 16 сентября, подчеркнул, что Бердянск, Мелитополь и Херсон — законные военные цели защитников Украины.

В эфире Ходорковский.Live Подоляк отметил, что все, что происходит на захваченных территориях, — работа по их деоккупации.



«Там нет никаких терактов, никаких криминальных нарушений. Если там идет отработка протестным движением — диверсионными группами, как мы видим в Бердянске, или это непрямой удар артиллерией, как мы видим в Херсоне, — все это отработка конкретных военных целей…», — сказал он.

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Комментируя слова марионетки Кремля и херсонского гауляйтера Кирилла Стремоусова о «пяти ракетах HIMARS», которые якобы попали в его кабинет, Подоляк призвал не обращать внимания на таких «ньюсмейкеров» и заявил: «Я еще удивился, что там одновременно не влетели пять баллистических ракет с ядерными боеголовками в этот кабинет».

Советник главы ОП добавил, что на оккупированных территориях, особенно в Донецке и Луганске начинается «переделы, вывоз собственности, мародерство в крупных размерах». По его мнению, история с погибшим псевдогенпрокурором «ЛНР» Сергеем Горенко скорее связана со внутренними разборками между группировками или с попыткой Кремля избавиться от свидетелей происходившего в оккупированных городах.

В пятницу, 16 сентября, был совершен ряд атак на представителей подконтрольных России оккупационных «администраций» на захваченных территориях Украины в нескольких областях.

В центре оккупированного Луганска ликвидирован фейковый «генпрокурор» так называемой ЛНР Сергей Горенко. В кабинете Горенко сработало взрывное устройство, в результате чего он получил серьезные ранения, от которых скончался в больнице. Кроме приспешника оккупантов, убита также его заместительница.

Во временно захваченном РФ Бердянске (Запорожская область) был убит «заместитель председателя» оккупационной администрации Олег Бойко. По словам спикера Одесской ОВА Сергея Братчука, убита также жена Бойко Людмила, которая руководила подготовкой к псевдореферендуму о «присоединении» к РФ.

В центре временно захваченного Россией Херсона раздался мощный взрыв в районе здания Херсонской облгосадминистрации, захваченного российской армией. По некоторым другим данным, целью могло быть здание Апелляционного суда города.

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