01 ноября 2018, четверг

Германия выделит 85 млн евро на трудоустройство молодых украинцев - Меркель

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Ангела Меркель и Петр Порошенко
Фото: АПУ

Ангела Меркель и Петр Порошенко

Правительство Германии намерено выделить Украине около 85 млн евро на улучшение условий трудоустройства молодых украинцев и их условий жизни.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев 1 ноября, передает Громадське.

"Я очень рада, что сегодня могу поговорить о готовности выделения дополнительных средств на 85 млн евро для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования", - сообщила она.

По словам Меркель, Берлин, начиная с 2014 года, выделил Украине около 490 млн евро помощи.

Канцлер Германии добавила, что при поддержке немецкой стороны осуществляются инфраструктурные проекты в Мариуполе, Запорожье и Одессе.

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