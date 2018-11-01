Германия выделит 85 млн евро на трудоустройство молодых украинцев - Меркель

Правительство Германии намерено выделить Украине около 85 млн евро на улучшение условий трудоустройства молодых украинцев и их условий жизни.
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в Киев 1 ноября, передает Громадське.
"Я очень рада, что сегодня могу поговорить о готовности выделения дополнительных средств на 85 млн евро для улучшения перспектив трудоустройства молодых украинцев путем профессионального образования", - сообщила она.
По словам Меркель, Берлин, начиная с 2014 года, выделил Украине около 490 млн евро помощи.
Канцлер Германии добавила, что при поддержке немецкой стороны осуществляются инфраструктурные проекты в Мариуполе, Запорожье и Одессе.
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