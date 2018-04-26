Германия и Франция выступили за сохранение нормандского формата по Донбассу

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон и посол Германии Эрнст Райхель в интервью агентству Интерфакс-Украина выступили за сохранение переговоров по Донбасу в составе четырех стран нормандского формата.

По словам посла Дюмон, лучше максимально использовать существующую переговорную площадку в нормандском формате (Франция, Германия, Россия и Украина), чем менять ее на другую.

"Формат – это не цель, а средство. Мы должны помнить об этом. А цель ясна – это мир, а до тех пор, пока цель является проблемой, как и сказал мой немецкий коллега, смена инструмента не поможет... сейчас этот инструмент работает, люди знают друг друга и встречи имеют место", - сказала Дюмон.

В свою очередь, посол Германии выразил мнение, что отсутствие прогресса в переговорном процессе вызвано наличием принципиальных разногласий между Украиной и Россией, а не форматом переговоров. Немецкий дипломат уточнил, что не было предложений, к примеру, от США примкнуть к формату.

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Посол Франции также отметила, что продолжение диалога с Россией важно, в частности, для обсуждения ситуации на Донбассе.

"Понятно, что сейчас не лучшая атмосфера с Россией, это не секрет ни для кого, но мы продолжаем говорить с ними, поскольку это важно, как для сирийского конфликта, так и для войны на Донбассе. Диалог сложный, но он у нас есть по этим и другим необходимым вопросам", - подчеркнула посол.

10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала проведение в мае переговоров с лидерами Украины и Франции в Ахене, но без российского лидера Владимира Путина.

Ожидается, что стороны рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.

В Кремле сдержанно отреагировали на грядущие переговоры лидеров нормандского формата без участия Путина.

Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.