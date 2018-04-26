Германия и Франция констатировали отсутствие прогресса по Донбассу: Есть базовые разногласия с РФ

Запад настаивает на первоочередности прекращения огня и отведении тяжелого вооружения, РФ же настаивает на политических аспектах

Послы Германии Эрнст Райхель и Франции Изабель Дюмон в интервью агентству Интерфакс-Украина контстатировали отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

По словам Райхеля, в дискуссиях по вопросу "дорожной карты" имплементации Минских соглашений сохраняются базовые разногласия с Россией, согласованного текста нет.

"Дискуссии по проекту "дорожной карты" показали, что есть базовые разногласия, в частности, относительно последовательности действий…Обсуждаем ли мы их в рамках проекта "дорожной карты" или нет - оказалось, что противоречия остаются, поэтому согласованного текста "дорожной карты" нет", - сказал Райхель.

Посол уточнил, что Германия, Франция и Украина настаивают на первоочередных условиях безопасности в регионе.

"У нас есть Украина, и Франция, и Германия, которые говорят: сначала прекращение огня и отведение тяжелого вооружения. Россия же настаивает на политических аспектах, заложенных в Минских договоренностях", - добавил дипломат.

В свою очередь посол Дюмон рассказала, что Франция и Германия также находятся в тесном сотрудничестве с США по вопросу Украины.

"Каждый раз, когда спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ведет переговоры по вопросу Украины, имеют место консультации с французскими и немецкими официальными представителями. У нас очень тесное сотрудничество между США, Францией и Германией. Мы двигаемся в одном направлении, нет существенных различий в видении цели, которой является имплементация Минских договоренностей, прекращение огня", - пояснила она.

10 апреля канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала проведение в мае переговоров с лидерами Украины и Франции в Ахене, но без российского лидера Владимира Путина.

Ожидается, что стороны рассмотрят пути ускорения имплементации Минских договоренностей об урегулировании ситуации на Донбассе.

Нормандская четверка, или Нормандский формат - дипломатическая группа высокопоставленных представителей четырех стран (Украины, Германии, Франции и России). Ее целью является стабилизация ситуации на Донбассе и выполнение Минских соглашений. Встречи проводятся как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.