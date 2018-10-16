16 октября 2018, вторник

Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников на Донбассе

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Ирина Геращенко
Фото: Наталья Кравчук/НВ

Ирина Геращенко

Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила об отсутствии прогресса в вопросе освобождения заложников на Донбассе.

Об этом она написала в Facebook.

"Ключевая тема гуманитарной группы, где сегодня работали представители СБУ и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий - освобождение заложников. Здесь нет никакого прогресса. Москва не признает своих русских в украинских тюрьмах", - написала Геращенко.

По ее словам, ОРДЛО занимает деструктивную позицию.

Представительница Украины добавила, что от ОБСЕ ожидают более жесткую позицию в отношении детей и подростков.

"Мы также напомнили координатору ОБСЕ Фришу, что его не допустили ко всем заключенным в ОРДЛО, которых пытают. В очередной раз подняли вопрос подростков, незаконно задержанных бандитами в оккупированном Донецке еще в сентябре 2016 года. Представители ОРДО обещали ОБСЕ отпустить детей... к декабрю 2016, зато сейчас приговорили их к тюремным срокам за шпионаж. Ожидаем от ОБСЕ жесткой позиции в отношении детей и подростков", - сказала Геращенко.

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