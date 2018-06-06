Геращенко: Всем журналистам из "списка 47-ми" предложили охрану

Охранять журналистов из "списка 47-ми" будут СБУ и полиция, заявил Геращенко

Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко заявил, что всем 47-ми журналистам и блогерам, которые вошли в список потенциальных жертв покушения, предложили государственную охрану.

По его словам охрану обеспечивать представители Национальной полиции и СБУ, сообщает Укринформ.

При этом он не исключил, что этот список журналистам одного из украинских интернет-изданий могли передать представители российских спецслужб.

"Дело в том, что этот список был как у украинских правоохранительных органов, которые его изъяли во время обысков у организатора убийства господина Бабченко, но он был еще и у российских спецслужб. То интернет-издание, которое его опубликовало, говорят, имеет некоторые отношения с россиянами. Я не исключаю, что это именно российские службы, видя, какую огласку получило это дело, передали этот список", - отметил нардеп.

Напомним, издание Страна.ua опубликовало список из 47 журналистов и блогеров, которым угрожает смерть. Издание со ссылкой на "источник в СБУ" заявило, что этот список организатор "убийства" журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман якобы передал своему "куратору Дмитрию" в контрразведке еще 21 мая 2018 года.

В СБУ сообщили, что не передавали в СМИ список из 47-ми журналистов и блогеров, которые могли стать жертвами покушения, а затем открыли уголовное производство из-за публикации списка.

Имена 47 потенциальных жертв, на которых планировалось покушение, удалось установить в ходе контроля за подготовкой "убийства" российского журналиста Аркадия Бабченко. По словам генерального прокурора Юрия Луценко, в основном, это - известные украинские и бывшие российские журналисты.