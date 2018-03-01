Геращенко: В тюрьмах Украины находится 20 россиян, которых могут обменять на удерживаемых в РФ украинцев

Геращенко сообщила о 20 россиянах, которых могут обменять на удерживаемых в РФ украинцев

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что заявила, что в украинский тюрьмах сейчас находятся 20 граждан России.

По ее словам, Украина готова обменять этих россиян на удерживаемых в РФ украинцев, сообщает телеканал 112 Украина.

"Сейчас в украинских тюрьмах 20 россиян задержано. Я официально обращаюсь, от всех нас, в РФ – забирайте их. Отдайте только нам наших (граждан)", - отметила Геращенко.

Ранее президент Петр Порошенко во время пресс-конференции 28 февраля анонсировал возвращение двух украинских заложников из России уже к концу недели.

По данным СМИ, речь идет об украинских пограничниках Игоре Дзюбаке и Богдане Марцоне. Они исчезли во время мониторинга сложного участка государственной границы с Россией в октябре 2017 года. Позже в ФСБ России заявили, что пограничников задержали по обвинению в незаконном пересечении границы.

Дзюбака и Маронця могут обменять на двух сотрудников ФСБ РФ Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба, которые были задержаны на территории Херсонской области.