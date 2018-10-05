Геращенко: Украинские консулы добиваются встречи с Сенцовым

Украинские консулы добиваются встречи с украинским режиссером, политзаключенным Олегом Сенцовым.

Об этом заявила Ирина Геращенко в Facebook.

"Сейчас у нас нет точной информации о его настоящем, реальном состоянии здоровья. Наши консулы добиваются личной встречи с Олегом, который является гражданином Украины", - написала Геращенко.

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Также, по словам Геращенко, Денисова готова немедленно вылететь к Сенцову, как и украинские врачи, если на это будет допуск и разрешение Москвы.

Напомним, что украинский режиссер Олег Сенцов был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвинили в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией и хранении оружия и взрывчатки.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги.

Ранее сообщалось, что 5 октября заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что Сенцов якобы прекратил голодовку.

После этого советник президента РФ Михаил Федотов заявил, что украинский политзаключенный написал заявление об отказе от голодовки.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила, что Сенцов прекратил голодовку из-за критического состояния его здоровья.

Затем сам Сенцов написал заявление с объяснением, почему он вынужден прекратить голодовку.