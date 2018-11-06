Геращенко: Провластная коалиция не поддержит отставку Луценко

Заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко считает, что провластная коалиция не поддержит отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора.

Об этом Геращенко заявила на пленарном заседании Рады во вторник.

"Мы, провластная коалиция, не поддерживаем отставку Юрия Луценко… Юрий Витальевич поставил этот вопрос. Я обращаюсь сейчас к председателю парламента поставить (этот вопрос – ИФ) на голосование, и мы увидим, что коалиция не дает на это голоса", - цитирует Геращенко Интерфакс-Украина.

Вр вторник, 6 ноября, во время отчета в Раде по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк Луценко заявил, что подает в отставку с поста генпрокурора.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", - добавил Луценко.

Он также попросил рассмотреть вопрос о его отставке на текущей неделе.

Генеральный прокурор Украины может быть уволен с должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.

Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.