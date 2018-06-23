Геращенко: Киев готов обменять 23 россиян лишь на всех своих политзаключенных

Геращенко напомнила, что для Сенцова и Балуха счет идет на дни

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет, что Киев настаивает на освобождении всех без исключения украинских политзаключенных в России, включая режиссера Олега Сенцова, в обмен на 23 россиян, задержанных Украиной.

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

Так она прокомментировала заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который намекнул, что тяжесть приговора и обвинений против Сенцова исключает его освобождение (в России режиссер был незаконно осужден на 20 лет заключения за терроризм).

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"[Народный депутат Надежда] Савченко была осуждена в РФ за убийство. Есть ли статья тяжелее? Но от нее Кремль не требовал писать прошение о помиловании. Это на камеры сделали... родственники якобы убитых ею российских журналистов, - напоминает Геращенко. - К Олегу ни разу за эти четыре года не допустили украинского консула. Ему насильно навязывают российское гражданство".

Геращенко отметила, что задержанным в Украине россиянам также предъявлены обвинения в тяжких преступлениях, но Киев готов обменять их на украинских политических пленников.

"Все 23 россиянина, списки которых мы неоднократно передавали России (и через Минскую группу, и через другие дипломатические каналы), осуждены или обвиняются по очень тяжелым статьям - терроризм, убийства, участие в войне, шпионаж. Мы готовы отдать этих негодяев их "родине" в обмен на Наших, которых ждут на родине", - заявила Геращенко.

При этом она подчеркнула, что Украина требует освобождения всех своих заключенных.

"Наша позиция следующая: немедленное освобождение Олега и ВСЕХ других пленников. Поэтому мы и говорим о передаче 23 ради освобождения ВСЕХ, - пишет первый вице-спикер парламента. - Ведь в случае с Сенцовым и [крымским активистом Владимиром] Балухом счет идет на дни. И это страшно. И еще страшнее звучит ложь, достойная ответственности в Гааге: мол, Олег набрал пару кило за время месячного голодания, и Балух тоже не голодает".

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Крымский активист Владимир Балух удерживает голодовку более трех месяцев - с 19 марта, режиссер Олег Сенцов - более месяца, с 14 мая. Состояние здоровья обоих критическое, свидетельствуют адвокаты и правозащитники.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Сенцова, Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

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