07 июня 2018, четверг

Генсек НАТО о перспективах членства Украины: Мы придерживаемся принципа открытых дверей

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Альянс открыт для членства европейских стран

Альянс открыт для членства европейских стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок придерживается "принципа открытых дверей" в вопросе членства Украины и других стран.

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Украины Степаном Полтораком в штаб-квартире НАТО.

"Принцип открытых дверей - один из основных принципов НАТО является актуальным как для Украины, так и для других стран. Считаю историческим событием, что в новом здании штаб-квартиры Альянса я первым министром из стран-партнеров принимаю министра обороны Украины", - ответил он на вопрос украинского министра относительно перспектив вступления Украины в Альянс.

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По словам главы НАТО, Североатлантический альянс остается преданными политической поддержке Украины в ее борьбе за независимость и территориальную целостность

Столтенберг также осудил российскую агрессию против Украины и призвал стороны к выполнению Минских договоренностей.

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Напомним, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

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