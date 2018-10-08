08 октября 2018, понедельник

Генпрокуратура подозревает Вилкула в земельных махинациях

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Александру Вилкулу грозит до восьми лет тюрьмы
Фото: Оппозиционный блок

Александру Вилкулу грозит до восьми лет тюрьмы

Народный депутат от Оппозиционного блока Александр Вилкул подозревается в злоупотреблении служебным положением на посту главы Днепропетровской облгосадминистрации при передаче в аренду земельных участков.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании регламентного комитета Верховной Рады, на котором рассматривается представление о снятии депутатской неприкосновенности с Вилкула, передает РБК-Украина.

По словам генпрокурора, Вилкул незаконно передал в аренду 15,0197 га земель коллективной собственности, два участка площадью 1,8 и 1,15 га, а также земли сельскохозяйственных дорог и прогонов.

Действия Вилкула квалифицированы как злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц, что привело к тяжким последствиям общественным интересам (ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

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Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Александр Вилкул был председателем Днепропетровской облгосадминистрации с марта 2010 по декабрь 2012 года.

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