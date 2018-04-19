Генпрокуратура готовит снятие неприкосновенности с двух нардепов Оппоблока - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Верховная Рада 19 апреля
Фото: АПУ

Верховная Рада 19 апреля

Двумя народными депутатами, из пяти в отношении которых Генпрокуратура готовит снятие неприкосновенности, являются представители Оппозиционного блока Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, дело Вилкула касается земельных вопросов в традиционной вотчине нардепа - в Днепропетровской области.

Смотрите также

Тогда как, Дмитрий Колесников с 24 декабря по 2 марта 2014 года занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

В этот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на сегодняшний день подготовлено несколько материалов о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов. Их имен он не указывал. Однако Луценко уже сообщал о ходе расследования в отношении Вилкула.

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Политика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове