Генпрокуратура готовит снятие неприкосновенности с двух нардепов Оппоблока - СМИ

Двумя народными депутатами, из пяти в отношении которых Генпрокуратура готовит снятие неприкосновенности, являются представители Оппозиционного блока Александр Вилкул и Дмитрий Колесников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

По данным издания, дело Вилкула касается земельных вопросов в традиционной вотчине нардепа - в Днепропетровской области.

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Тогда как, Дмитрий Колесников с 24 декабря по 2 марта 2014 года занимал должность главы Днепропетровской ОГА.

В этот же день генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что на сегодняшний день подготовлено несколько материалов о снятии неприкосновенности с ряда народных депутатов. Их имен он не указывал. Однако Луценко уже сообщал о ходе расследования в отношении Вилкула.