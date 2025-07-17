«Это напоминает 2014 год». В Хартии заявили, что власти Харькова уничтожают граффити в поддержку военных

В 13-й бригаде Национальной гвардии Украины Хартія заявили об отсутствии должной поддержки со стороны городских властей Харькова и давление на проявления солидарности горожан с военными.

В частности, речь идет об уничтожении работниками коммунальных служб граффити со слоганом Хартія за Харьков, созданных горожанами в поддержку подразделения.

В заявлении на Facebook бригада поблагодарила харьковчан, местный бизнес и волонтеров за искреннюю и постоянную помощь, назвав ее «опорой» подразделения. В то же время бойцы отметили, что, несмотря на широкую общественную поддержку, городские власти чинят препятствия.

«К нашему удивлению, Хартія не имеет должной поддержки от властей города. К примеру, мы не получаем разрешения на размещение рекрутинговых кампаний в пределах города. Более того, мы были шокированы, когда узнали, что проявления поддержки подразделения от неравнодушных горожан начали подавлять», — говорится в обращении.

В бригаде сравнили эти действия с практикой 2014 года, когда в городе зарисовывали изображения с государственной символикой.

«В течение прошлого месяца на улицах Харькова появилась серия граффити со слоганом Хартия за Харьков. Это прямые проявления поддержки горожанами Хартии, это символы, имеющие большое значение для поддержания боевого духа хартийцев. И их начали уничтожать или закрашивать представители коммунальных служб — это было зафиксировано на видео, которое распространяется в сети», — отметили в бригаде.

В ответ на обвинения представитель горсовета Юрий Сидоренко в комментарии Суспільному заявил, что город не имеет официальных рекламных площадей для размещения рекрутинговых кампаний, и посоветовал обращаться к владельцам бордов.

Он также возразил, что городские власти не поддерживают Хартію, и вспомнил слова командира подразделения Всеволода Кожемяки, который в интервью сообщил, что Харьков перечислил бригаде 20 миллионов гривен.

В то же время Сидоренко сказал, что ему неизвестно о том, кто именно закрашивал граффити в поддержку Хартії.

В свою очередь основатель бригады Всеволод Кожемяко опубликовал отдельное заявление, в котором уточнил, что речь идет о бесплатной социальной рекламе, на которую имеют право все воинские части. По его словам, городские власти Харькова отказали в такой возможности, а также «повлияли» на владельцев рекламных площадей, которые отказались размещать рекламу даже за деньги благотворительного фонда.

«Такой отказ — единственный случай во всей Украине. Ни в одном украинском городе такого не случалось», — подчеркнул Кожемяко.

Он также утверждает, что городской голова Игорь Терехов лично распорядился зарисовывать граффити с упоминанием Хартії и заявил, что соответствующие работы выполняли коммунальные предприятия города — так же как в прошлые годы закрашивали муралы художника Гамлета Зиньковского или срывали патриотические плакаты во время Революции Достоинства.

Кожемяко подчеркнул, что не просит личной помощи, а лишь — поддержки для военных, выполняющих боевые задачи на фронте. Он поблагодарил жителей города, областной администрации и облсовета за сотрудничество.

«На самом деле, я бы очень хотел также благодарить за помощь и городские власти Харькова. Надеюсь, это когда-то произойдет. И тогда прекратится игра в политику и в личные обиды, и все наши усилия будут направлены на преодоление внешнего врага», — добавил он.