Новое оружие. Великобритания может передать Украине ракеты большой дальности Harpoon и Storm Shadow — Times 11 февраля, 17:00 Запуск ракеты Harpoon (Фото:Wikipedia.org)

Великобритания в новых увеличенных пакетах военной помощи может передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon и Storm Shadows. Киев будет готов использовать эти ракеты для ударов по оккупированному Крыму и для более быстрого его освобождения, сообщило издание The Times, ссылаясь на источники в украинских Силах обороны.

Как отмечает издание, возможные удары британскими ракетами по Крыму могут привести к серьезной эскалации участия Запада в войне.

В последние недели западные союзники смягчили свою позицию по поводу направления наступательного оружия Украине и, похоже, прислушались к аргументам Киева, что Крым является оккупированной территорией, которая является законной целью.

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Издание отмечает, что сейчас ведутся переговоры по количеству британских ракет класса «воздух-земля», которые впоследствии может получить Украина.

Ракета Harpoon стоит примерно 1,2 миллионов фунтов стерлингов каждая и имеет максимальную дальность полета до 240 километров. Ракеты Storm Shadow стоят около 2,2 миллиона фунтов стерлингов и могут наносить удары по целям на расстоянии до 560 км.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Великобританию со вторым зарубежным официальным визитом с начала полномасштабного вторжения РФ.

Глава Украинского государства провел официальную встречу с премьером Британии Риши Сунаком и выступил в парламенте страны. Он посетил и вручил награды украинским военным, проходящим подготовку в Соединенном Королевстве.

По итогам встречи Сунак заявил, что Великобритания рассматривает возможность отправки британских истребителей в Украину .

