Харьковские соглашения в пользу РФ: завершено расследование в отношении Януковича и Азарова 19 декабря, 13:07 Беглый Янукович (Фото:Скриншот/Youtube/Факты ICTV)

Завершено расследование в отношении беглеца Виктора Януковича и экс-премьер-министра Николая Азарова по делу о подписании Харьковских соглашений в пользу России.

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Telegram.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора завершено досудебное расследование в отношении бывших президента Украины и главы правительства, подозреваемых в государственной измене (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 УК Украины).

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Пока материалы досудебного расследования открыты стороне защиты для ознакомления.

Офис генпрокурора сообщил, что расследованием установлено, что экс-президент Украины, в нарушение требований Конституции и закона О международных договорах Украины, 21 апреля 2010 года в Харькове подписал от имени Украины соглашение, которым продлил на 25 лет срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. АР Крым и Севастополе.

В свою очередь, экс-председатель правительства, в тот же день подписал распоряжение об одобрении Кабмином так называемых Харьковский соглашений в пользу РФ.

«Бывшие руководители государства искусственно создали предпосылки для увеличения численности войск РФ на территории Украины, их переоснащения и модернизации и в дальнейшем — вторжения вооруженных сил Российской Федерации и оккупации ими АР Крым и Севастополя», — говорится в сообщении ведомства.

В Офисе генпрокурора добавили, что оккупация полуострова предоставила возможность РФ осуществить в течение 2014−2022 годов наращивание личного состава и военной техники вооруженных сил ЧФ РФ, а также создать новые воинские части и подразделения ВС РФ.

«Они были применены государством-агрессором для полномасштабного военного вторжения 24 февраля 2022 на территорию Украины», — сказано в сообщении.

В связи с укрывательством подозреваемых на территории государства-агрессора следователями ГБР осуществлялось специальное досудебное расследование (in absentia).

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания и ратификации, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

За харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.