Суд разрешил арестовать экс-министров Грищенко и Лавриновича по делу о Харьковских соглашениях

23 сентября, 09:46
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Ранее Константину Грищенко и Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене по делу о Харьковских соглашениях (Фото:Радио Свобода)

Ранее Константину Грищенко и Александру Лавриновичу сообщили о подозрении в госизмене по делу о Харьковских соглашениях (Фото:Радио Свобода)

Суд дал разрешение на арест бывшего министра юстиции Александра Лавриновича и экс-министра иностранных дел Константина Грищенко по делу о Харьковских соглашениях.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора в Telegram, суд избрал бывшим топ-чиновникам украинской власти меру пресечения в виде содержания под стражей. Это открывает путь для экстрадиции Лавриновича и Грищенко.

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«Подозреваемые скрываются от органов досудебного расследования за пределами территории Украины и объявлены в розыск. Указанное решение суда дает возможность стороне обвинения инициировать процедуру их экстрадиции», — пояснили в Офисе генпрокурора.

Там напомнили, что в 2010 году экс-министры согласовали бзе рассмотрения и замечаний проект Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

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В результате таких действий было подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлен срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.

Это создало благоприятные условия для дальнейшего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины.

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в госизмене Грищенко и Лавриновичу по делу о Харьковских соглашениях.

Экс-министры принимали участие в подготовке проекта этого соглашения, в частности, распоряжения Кабмина о его одобрении и проекта Закона Украины о ратификации этого соглашения.

Они также организовали их согласование руководителями центральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов для создания иллюзии законности процедуры подготовки проекта документов перед их подписанием и ратификацией.

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11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания и ратификации, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

За харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Арест Государственная измена Александр Лавринович Офис генерального прокурора Харьковские соглашения

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