Харьковские соглашения: экс-министру обороны Ежелю сообщили о подозрении в госизмене за содействие РФ в оккупации Крыма 8 августа, 14:40 Михаиля Ежеля подозревают в госизмене по делу о Харьковских соглашениях (Фото:МО)

Сотрудники Госбюро расследований сообщили о подозрении в госизмене бывшему министру обороны Украины Михаилу Ежелю по делу о Харьковских соглашениях.

Как сообщили в пресс-службе ведомства в Telegram, он способствовал РФ в оккупации Крыма, согласовав подписание документа.

По данным следствия, адмирал, который в свое время был главнокомандующим Военно-морскими силами Украины и понимал все риски продления пребывания российского флота на территории страны, согласовал весь пакет документов, необходимых для имплементации соглашения по вопросам пребывания черноморского флота РФ на территории Украины.

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Проекты этих документов Ежель согласовал, даже не посетив заседание Кабмина 21 апреля 2010 года, на котором они обсуждались. Также не проводилась обязательная правовая экспертиза о соответствии проекта Соглашения Конституции и законам Украины.

Из-за этого были созданы условия для продолжения пребывания черноморского флота России на территории Украины на 25 лет, что способствовало наращиванию военной техники и личного состава вооруженных сил РФ, модернизации и замене корабельного состава, летательных аппаратов. В дальнейшем они были использованы во время захвата Крыма.

Уголовное производство в отношении Ежеля осуществляется при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

11 марта 2021 года секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что ведомство поручило СБУ изучить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года и действия депутатов.

В том же году, 12 марта, СБУ начала исследовать обстоятельства их подписания и ратификации, открыто уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти.

За харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Василий Хмельницкий, Игорь Палица, Виталий Хомутынник, Вадим Столар и другие. Ратификацию поддержали 236 депутатов, из них 136 — представители Партии регионов.

21 апреля 2010 года в Харькове тогдашний президент Виктор Янукович подписал соглашение между Украиной и Россией, которое на 25 лет продлевало срок пребывания Черноморского флота РФ в Украине якобы в обмен на скидку на газ. По данным ГБР, на самом деле Украина не получила скидки — перед подписанием соглашений РФ дважды искусственно завысила цену.

В 2014 году военнослужащие ЧФ РФ совместно с другими подразделениями Вооруженных сил РФ оккупировали Крым. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации назвали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время Россия называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».

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