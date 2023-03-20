«Россияне не забыли о Харькове». К каким возможным атакам готовятся войска оккупантов — отвечает военный эксперт 20 марта, 17:10 Эксклюзив NV Украинский военный на линии фронта в Запорожской области, 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

У российских войск нет ресурса для наступления на Запорожье, но при этом они могут рассматривать удар в направлении Харькова, рассказал в эфире Radio NV Михаил Жирохов, военный эксперт.

— Начнем с бахмутского направления, там уже более восьми месяцев самые горячие бои, но есть свежее заявление от Сергея Череватого, спикера восточной группировки ВСУ. Заявление о том, что оккупанты тактически не могут завершить операцию по захвату Бахмута.

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Я бы добавил еще одну деталь: если учесть, сколько они потеряли и как уже в мире реагируют на бахмутскую ситуацию, многомесячное сражение, как в мясорубке там перекрутили огромный контингент оккупационных войск. Что нам нужно понимать о ситуации сейчас?

— Там сейчас тактические качели. На севере, к сожалению, противник наступает потихоньку, но наступает, в самом городе бои. Но если говорить о юге, то там у нас есть некоторые тактические успехи. От Ивановского, от трассы удалось отбросить боевиков и россиян, имею в виду ЧВК Вагнер и российские кадровые войска. Но говорить о каком-то переломе с той или иной стороны я бы не стал. Бои идут, они очень тяжелые. Когда мы говорим о том, что противник несет потери, мы должны понимать, что и наши потери там достаточно велики.