Покупка элитного дома во время войны: Халимона уволят с должности замглавы фракции Слуга народа — Арахамия 23 января, 12:54 Павел Халимон (Фото:sluga-narodu.com)

Заместитель главы фракции Слуга народа Павел Халимон, который, по данным журналистов, во время полномасштабной войны приобрел дом в центре Киева, будет уволен с должности.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в Telegram в понедельник, 23 января.

«Павел Халимон будет уволен с должности заместителя председателя нашей фракции», — говорится в сообщении.

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Арахамия призвал правоохранительные органы приступить к расследованию и дать юридическую оценку этим событиям.

«Если был нарушен закон — значит, за это нужно понести наказание», — говорится в сообщении.

Глава фракции добавил, народный депутат, у которого есть «пару лишних миллионов гривен», должен помогать своей стране.

«Это твой долг. Поэтому, конечно, нравственная составляющая этого поступка противоречит нашим ценностям и нашему видению того, чем во время войны должен заниматься народный депутат», — написал он.

Расследование о покупке имения Халимоном: что известно В новом расследовании журналист Украинской правды Михаил Ткач показал, каким имением во время полномасштабной войны обзавелся 39-летний «слуга народа» и заместитель Арахамии Павел Халимон. По данным УП, в июне 2022 года Халимон приобрел в Печерском районе Киева дом вместе с земельным участком площадью 10 соток за 10 миллионов 300 тысяч гривен. Стоимость самого дома составила 6,5 миллиона гривен, а участка — 3,8 миллиона гривен. В то же время, согласно сайтам по продаже недвижимости, дома вблизи Ботанического сада аналогичной площади стоят около 50−60 миллионов гривен. УП узнала, что продавцом был архиерей Православной церкви Украины Александр Драбинко. Он рассказал, что имение якобы продал дешевле, потому что нужны были деньги, а реальную цену «никто не давал по многим причинам».

Халимон занимает должность заместителя руководителя фракции Слуга народа и заместителя руководителя парламентского комитета по аграрной и земельной политике, он также является председателем Черниговской областной организации партии Слуга народа.