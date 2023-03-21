Рада приняла законопроект о полномочиях Гвардии наступления 21 марта, 16:31 МВД получило более 28 тысяч заявок на вступление в ряды Гвардии наступления (Фото:Генштаб ВСУ)

Верховная Рада во вторник, 21 марта, приняла в целом законопроект о полномочиях Гвардии наступления.

Народный депутат от Евросолидарности Алексей Гончаренко сообщил в Telegram, что теперь на полицейских полиции особого назначения Нацполиции Украины распространяется боевой иммунитет. Также законопроект № 9070 предусматривает применение полицейскими особого назначения оружия и боевой техники при обеспечении нацбезопасности и обороны, отражении и сдерживании вооруженной агрессии против Украины.



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«В январе этого года была создана Объединенная штурмовая бригада Нацполиции Лють. Поэтому было необходимо внести изменения в законодательство, которые позволят передавать им необходимое вооружение и боевую технику», — объяснил нардеп.

В пояснительной записке сказано, что законопроект позволит Нацполиции и Госпогранслужбе эффективно выполнять свои задачи для обороны Украины.

11 марта глава МВД Игорь Клименко говорил, что подразделения Гвардии наступления уже практически сформированы, сейчас идет набор в резерв. Заявки подали 28 тысяч добровольцев.