Гусовский будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу 22 июня, 17:10 1415 Цей матеріал також доступний українською Сергей Гусовский / Facebook Гусовский будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу Сергей Гусовский / Facebook

Депутат Киевского городского совета и ресторатор Сергей Гусовский будет баллотироваться в Верховную Раду Украины как самовыдвиженец.

Гусовский будет идти по мажоритарному округу 212 в Киеве.

Об этом он сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook.

«Я с уважением отношусь ко всем партиям, которые разделяют ценности демократии, прав человека и евроатлантического пути для Украины. Однако моя цель — объединить как можно больше избирателей Позняков, Осокорков, Харьковского, Дарницы и Бортничей без привязки к партийным флагам», — сказал Гусовский.

Напомним, что ранее Гусовский вместе с Нефьодовым объявляли о создании партии Люди важливі. Но недавно он записал видеообращение, в котором сообщил, что движение Люди важливі приостанавливает деятельность, а сам он не будет баллотироваться в парламент.