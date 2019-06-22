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Гусовский будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу

22 июня, 17:10
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Гусовский будет баллотироваться в парламент по мажоритарному округу - фото

Сергей Гусовский / Facebook

Гусовский будет баллотироваться в Раду по мажоритарному округу

Депутат Киевского городского совета и ресторатор Сергей Гусовский будет баллотироваться в Верховную Раду Украины как самовыдвиженец.

Гусовский будет идти по мажоритарному округу 212 в Киеве.

Об этом он сообщил в своем видеообращении на странице в Facebook.

«Я с уважением отношусь ко всем партиям, которые разделяют ценности демократии, прав человека и евроатлантического пути для Украины. Однако моя цель — объединить как можно больше избирателей Позняков, Осокорков, Харьковского, Дарницы и Бортничей без привязки к партийным флагам», — сказал Гусовский.

Напомним, что ранее Гусовский вместе с Нефьодовым объявляли о создании партии Люди важливі. Но недавно он записал видеообращение, в котором сообщил, что движение Люди важливі приостанавливает деятельность, а сам он не будет баллотироваться в парламент.

Теги:   Досрочные выборы в ВР Сергей Гусовский

Спецтема   Выборы в Раду

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