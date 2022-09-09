Суд передал украинской разведке $5 миллионов, арестованных по делу экс-министра агрополитики 9 сентября, 15:39 Минобороны передали $5 миллионов, арестованные по делу экс-министра агрополитики (Фото:www.mil.gov.ua)

Высший антикоррупционный суд передал Главному управлению разведки $5 миллионов, арестованных по делу экс-министра аграрной политики Украины.



Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

«Коллегия судей ВАКС рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокурора о снятии ареста с этих средств и обязала НАБУ направить эти средства на усиление обороноспособности государства», — заявили там.

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Бывший глава министерства подозревается в завладении средствами Аграрного фонда Украины, которые выделили на закупку сахара-песка. За первое полугодие 2022 года на нужды ВСУ перечислили почти 460 млн гривен (залога и арестованные активы по делам НАБУ и САП).

В бюро в комментарии Суспильному не рассказали, о каком именно экс-министре идет речь. В то же время там заявили, что в деле фигурирует не Роман Лещенко, занимавший должность министра аграрной политики и продовольствия до марта 2022 года.



По данным открытых источников, речь может идти о министре времен беглого экс-президента Виктора Януковича Николая Присяжнюка. В 2016 году его объявили в международный розыск, а через год — сообщили о подозрении в «незаконной приватизации и последующей легализации государственного имущества». На незаконно приватизированное имущество был наложен арест.

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