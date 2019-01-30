Грязно манипулирует: Минздрав обвинил Ляшко в распространении фейков Вчера, 21:37 971 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Министерство обвинило Олега Ляшко в манипуляциях ЕРА

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что лидер Радикальной партии, нардеп Олег Ляшко манипулирует информацией о вакцинации против кори.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

“Народный депутат Олег Ляшко на своей странице в Facebook разместил видео, на котором ему делают прививки против кори, и написал, что вакцин нет. Лидер Радикальной партии грязно манипулирует информацией и, обвиняя всех вокруг во лжи и убийствах, сам ставит под угрозу вопрос национальной безопасности - вакцинацию. В условиях эпидемии кори это недопустимо и аморально”, - говорится в сообщении.

В ведомстве назвали фейком заявление Ляшко о том, что “искали вакцину по всей стране” и “подняли на уши нескольких главных врачей, главного инфекциониста Минздрава и еще многих знакомых”, но вакцины нигде нет.

В Минздраве в ответ заявили, что не существует должности главного инфекциониста. Эту должность ликвидировали еще в июле 2017 года. Вакцины надо искать не у главных врачей или инфекционистов, а в коммунальных учреждениях здравоохранения первичного звена.

“По состоянию на 24 января в стране имеются более 1143000 доз вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи). В частности, в Черниговской области, где находился народный депутат, в амбулаторных медучреждениях есть 22866 доз вакцины, в г.. Прилуки - 830 доз”, - сказано в сообщении.

“Надо понимать, что сейчас речь идет о коммунальных учреждениях здравоохранения. Если народный депутат пытался найти вакцину в частных клиниках, то тем более странными кажутся обвинения в адрес Минздрава Украины, поскольку обеспечение вакцинами частных медицинских учреждений - ответственность не министерства, а руководства таких заведений”, - заявили в Минздраве.

Также назвали фейком слова Ляшко о том, что "через 4:00 нашли “по блату” несколько ампул".

“Вакцины не предоставляются "по блату", "для своих" или по договоренности. Существует четкая процедура, определенная законодательно. Вакцинироваться за календарем и наверстать пропущенные прививки могут бесплатно все дети до 18 лет, а также взрослые из групп риска - военные, участники ООС, студенты, педагоги и медики. Так же вакцинироваться могут люди, которые контактировали с больным корью”, - отметили в ведомстве.

Фейком назвали и слова Ляшко о том, что "вакцины нет или некачественная!"

“Здесь можно ответить любимым словом самого народного депутата - "Ложь!" Все вакцины против кори, закупленные за средства Госбюджета Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), качественные и безопасные”, - сказано в сообщении.

Неправдой назвали заявление Ляшко о том, что “только в Киеве за последнее время умерло 7 человек".

В Минздраве утверждают, что за четыре недели 2019 года корью заболели 11757 человек по всей Украине, умерли шесть. В Киеве - 901 случай кори, в Киевской области - 552, и ни один человек не умер от кори - ни в Киеве, ни в Киевские области.

Ранее, Ляшко заявил об отсутствии вакцин в Украине и что их удалось найти только “по блату”.