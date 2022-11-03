Зеленский — о выводах МАГАТЭ: Никакой «грязной бомбы», только грязные головы российских террористов 3 ноября, 23:11 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в четверг, 3 ноября, прокомментировал выводы МАГАТЭ, которое опровергло российские фейки о «грязной бомбе».

Глава государства напомнил, что миссия агентства посетила объекты, которые Россия упоминала в своих фейках о «грязной бомбе», и по просьбе Украины провела проверку.



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«Мы предоставили им полную свободу действий на соответствующих объектах и получили четкие и неопровержимые доказательства того, что никто в Украине никакой „грязной бомбы“ не создавал и не создает. И единственное грязное в нашем регионе сейчас — это головы тех в Москве, кто, к сожалению, захватил контроль над российским государством и терроризирует Украину и весь мир», — заявил Зеленский.

Инспекторы Международного агентства по атомной энергии 3 ноября завершили проверки на трех украинских объектах по запросу Украины и не нашли никаких признаков незаконной ядерной активности.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что МАГАТЭ по итогам проверки не обнаружило доказательств каких-либо «грязных бомб», а Россия «подтвердила свой статус главного лжеца мира».



23 октября глава минобороны РФ Сергей Шойгу по поручению Путина провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Шойгу выражал «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы». Позже Шойгу звонил министрам Китая и Индии и также распространял фейк о «грязной бомбе».



В Офисе президента и МИД Украины отвергли лживые обвинения Шойгу. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».



Иностранные партнеры Украины подчеркнули, что не верят российским фейкам, но выразили обеспокоенность, что это может быть подготовкой РФ к «операции под чужим флагом».

