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Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Грустно и тревожно: Парубий отреагировал на требования Зеленского о работе Рады

Сегодня, 16:12
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Грустно и тревожно: Парубий отреагировал на требования Зеленского о работе Рады - фото

REUTERS/Valentyn Ogirenko

Парубий считает, что Зеленский не может почувствовать ответственность

Председатель парламента Андрей Парубий, комментируя призыв президента Владимира Зеленского начать голосовать за реформаторские законопроекты, заявил, что Верховная Рада продолжит плановую работу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был… Верховная Рада будет работать, независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы в Украине», — сказал Парубий.

По его словам, заявления Зеленского о том, что депутаты окончательно уничтожили легитимность Верховной Рады, расстраивают его.

«Мне грустно и тревожно от таких заявлений новоизбранного президента. К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность, что он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны, и такое намерение уничтожать институты власти… мне кажется безответственным… Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия», — сказал Парубий.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.

Теги:   Верховная Рада Андрей Парубий Владимир Зеленский

Спецтема   Зеленский — новый президент

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