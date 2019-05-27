Грустно и тревожно: Парубий отреагировал на требования Зеленского о работе Рады Сегодня, 16:12 2105 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Valentyn Ogirenko Парубий считает, что Зеленский не может почувствовать ответственность REUTERS/Valentyn Ogirenko

Председатель парламента Андрей Парубий, комментируя призыв президента Владимира Зеленского начать голосовать за реформаторские законопроекты, заявил, что Верховная Рада продолжит плановую работу.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Верховная Рада как не реагировала, так и не будет реагировать на эти пасквили. Мы будем работать по нашему законодательному плану, который у нас был… Верховная Рада будет работать, независимо от изменения фамилии еще одного субъекта законодательной инициативы в Украине», — сказал Парубий.

По его словам, заявления Зеленского о том, что депутаты окончательно уничтожили легитимность Верховной Рады, расстраивают его.

«Мне грустно и тревожно от таких заявлений новоизбранного президента. К сожалению, он никак не может почувствовать ответственность, что он уже не роль играет, а он президент большой европейской страны, и такое намерение уничтожать институты власти… мне кажется безответственным… Это плохое начало, которое будет иметь очень опасные последствия», — сказал Парубий.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов не превращать трибуну Верховной Рады в площадку для пиара и за два месяца до досрочных выборов проголосовать за реформаторские законы.

Напомним, 20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Выступая с обращением к народу Украины, Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

После консультаций с главами фракций он подписал указ о проведении досрочных выборов 21 июля.

Указ вступил в силу 23 мая, а 24 мая в Украине официально началась предвыборная кампания.