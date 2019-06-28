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Гройсман раскритиковал действия Климкина относительно ноты-ответа России и предложил ему уйти в отпуск

Вчера, 02:06
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kmu.gov.ua

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман раскритиковал действия министра иностранных дел Павла Климкина относительно ноты-ответа России и ситуации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как заявил Гройсман в эфире программы Право на владу на телеканале 1+1, освобождение военнопленных украинских моряков, которых удерживает Кремль, является одной из первоочередных задач украинской дипломатии, так как военные выполняли приказ государства, которое и несет ответственность за их судьбу.

«Что касается позиции министра. Министр иностранных дел — это креатура президента Украины. Он был назначен по представлению президента Порошенко. Сегодня так случилось, он работает под руководством президента Зеленского. И выходить сегодня с нотами, не согласовывая своей политики ни с президентом, ни с премьер-министром — я считаю, что это недопустимо… За каждым таким заявлением есть судьба людей. Это должно быть обсуждено с президентом. Если нужно было правительство — пожалуйста. И мы бы тогда взялись вместе за решение этой проблемы», — заявил премьер.

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Он также посоветовал министру иностранных дел Климкину написать заявление на отпуск на несколько месяцев.

«Я считаю, что президент пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев. Я ему его подпишу. Я готов выполнить свои полномочия как премьер-министра и внести любую кандидатуру на должность первого заместителя министра иностранных дел, который будет выполнять обязанности. Но эту кандидатуру пусть предложит президент», — сказал он.

По словам Гройсмана, ему безразлично, кого назначат. Ему важно, что этот человек будет делать.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия министра иностранных дел Павла Климкина могут поставить под угрозу освобождение украинских военнопленных моряков.

Он обвинил министра в нежелании обсуждать с ним внешнеполитические вопросы, в частности, ноту РФ на освобождение украинских моряков. По его словам, о ноте относительно суда над пленными украинскими моряками он «узнал из интернета».

Павел Климкин ответил, что в МИД были полномочия без согласований с президентом направлять ответ на ноту.

Теги:   Украинские моряки Павел Климкин Владимир Гройсман

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